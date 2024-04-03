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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فنان شهير الشاهد على عقد زواج إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر

وقع الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء.

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رامز جلال يسخر من حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح: الجاحدة والزوج المقهور.. فيديو

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رامز جلال ساخرا من إسراء عبدالفتاح: الجزمة ملفوفة لفة هدايا.. فيديو

وقالت الفنانة إسراء عبد الفتاح،: "الفنان أشرف عبد الباقي شهد على عقد الزواج"، ليسخر رامز جلال قائلا: "شكله كان عايز يخلص منكو".

 

وانهارت الفنانة إسراء عبدالفتاح، ودخلت في نوبة صراخ، وسقطت على الأرض في فقرة "الأوضة السودة"، بسبب فزعها من كلب رامز.


وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

اسراء عبد الفتاح رامز جلال

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