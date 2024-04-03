إبراهيم سعيد عن خلافه مع صلاح: دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرفه

رد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "مو صلاح عالمي أنت عالمي يا إبراهيم يا سعيد؟!".

ورد إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما محمد صلاح يخشه، أنا أول لاعب مصري لعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرف الدوري الإنجليزي أصلا، لأن اللاعيبة كان طموحهم يلعبوا في بلجيكا وفرنسا وهولندا، مكنش كان طموحه يلعب هناك".

وواصل: "أنا لم أفشل، فقد كانت ظروفي مختلفة، إذا حصلت على نفس ظروفه فإنني سأنجح، هو نجح لأن الظروف ساعدته".

