بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الإسكان طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن السادات- المنيا الجديدة- أسيوط الجديدة- بدر- غرب قنا- طيبة الجديدة).

أراضي الإسكان

أراضي وزارة الإسكان

أكدت الوزارة أنه التقدم بدأ من الإثنين الماضي الموافق 1 إبريل ولمدة شهرين بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، بنظام الطرح الدائم، وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسات الشروط الخاصة بأراضي الإسكان المميزة والتي يمكن الطلاع عليها قبل التقديم.

أسعار أراضي وزارة الأسكان

السادات، سجل سعر المتر 2045 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 مترا 609 آلاف جنيه.

المنيا الجديدة سجل سعر المتر 2020 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا 337 ألف جنيه.

أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 2130 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا 439 ألف جنيه.

بدر، سجل سعر المتر 2065 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 212 مترا 597 ألف جنيه.

غرب قنا، سجل سعر المتر 1911 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 مترا 549 ألف جنيه.

طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 2180 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 250 مترا 590 ألف جنيه.

أراضي الإسكان

شروط حجز أراضي الإسكان

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).

2- أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من (الزوج – الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوي قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.

4 - ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج –الزوجة) بمحور الأراضي (المتميزة-المتوسطة) ضمن برنامج "مسكن".

5- فــي حالــة تقــدم اكثــر مــن عميــل علــى قطعــة الأرض تكــون الأوليــة لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.