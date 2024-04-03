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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لـ سايس في سرقة بالإكراه بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بالسجن المشدد لمدة 15 عام، لسايس، لاتهامه بالتعدى علي شخصين وسرقتهم، بدائرة قسم اول شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25892 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3584 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمر ع م"، 26 سنة، سايس، مقيم البراجيل الجيزة، واسم الشهرة "عمر فيستك" بدائرة قسم شرطة أول شبرا، لأنه في غضون شهر ديسمبر 2023، سرق المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهما إياد محمد قاسم فتحي، سعيد محمود السيد شاكر، وكان ذلك بالطريق العام أناء الليل.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على الأول ضربا والثاني تحت تهديد الأداة موضوع الاتهام الثاني حتى تمكن من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز اداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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