حزب الله يشن 6 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ووفقا لبيان حزب الله عبر قناته على تليجرام، فقد شن عناصر الحزب 6 هجمات عسكرية على القطاعين الشرقي والغربي، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقي

الساعة 15:05 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:55 استهداف مجموعة من جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.

الساعة 22:20 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

القطاع الغربي