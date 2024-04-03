عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يشن 6 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية |تفاصيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ووفقا لبيان حزب الله عبر قناته على تليجرام، فقد شن عناصر الحزب 6 هجمات عسكرية على القطاعين الشرقي والغربي، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقي

  • الساعة 15:05 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
  • الساعة 15:55 استهداف مجموعة من جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.
  • الساعة 22:20 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

القطاع الغربي

  • الساعة 08:50 استهداف موقع ‏الراهب وتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
  • الساعة 09:50 استهداف تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية.
  • الساعة 11:00 استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
لبنان الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع رويسات العلم تلال كفرشوبا موقع الراهب حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

مفاجأة.. نجم الأهلي يُقرّر تجديد تعاقده مع النادي ويُعلق ملف الاحتراف

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

موضوعات متعلقة

حزب الله يعلن استهداف مبنى يتمركز به جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة

جالانت: الحرب مع حزب الله صعبة على إسرائيل ولكنها كارثة على لبنان

حزب الله يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال بقذائف المدفعية

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية

جيش الاحتلال يحمل حزب الله مسئولية إصابة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان

حزب الله يستهدف تموضع قيادة سرية خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية

ردا على استهداف بلدة يارين.. حزب الله يعلن قصف مستعمرة جشرهازيف الإسرائيلية

ترشيحاتنا

نجاة أسرة من حريق التهم شقة سكنية في الصف

حزب الله يشن 6 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية |تفاصيل

خلال إفطار المحبة الرمضاني.. أئمة الأزهر يصلون المغرب في الكنيسة الأسقفية| صور

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

شاهد.. حريق يلتهم عددا من النخيل والأشجار بحلوان | صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش فساتين عادية.. مي عمر بإطلالات تثير الجدل في رمضان

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ