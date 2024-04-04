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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يسقط في فخ التعادل أمام زد 1-1 بالدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ونادي زد، بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز.

ونجح صديق إيجولا في تسجيل هدف سيراميكا الوحيد بعد تمريرة سحرية من الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، وتعادل عبد الرحمن البانوبي لزد في الدقيقة الأولي من الشوط الثاني.

ورفع سيراميكا رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز السادس، وزد إلى 24 نقطة في المركز الرابع

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في مباراة الجولة   الـ 17 بالدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - ابراهيم محمد - محمد توني - صامويل أمادي - فيڤور اكيم - مروان عثمان.

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