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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم سموحة في دوري سوبر السلة

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره سموحة بنتيجة 77 - 60، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في أولى مواجهات دور الـ8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
25 - 17
46 - 30
63 - 37 
77 - 60

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره سموحة، اليوم الخميس، في ثاني مواجهات دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.


وتقام مواجهات دور الـ8 بنظام best of 5 ، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى دور الـ 4 لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.

الزمالك سموحة دوري سوبر السلة الزمالك و سموحة

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