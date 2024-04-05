سامسونج تدعم ساعة Galaxy Watch7 Pro الذكية بسعة كبيرة للبطارية

أصبحت الساعات الذكية من الأكسسوارات التي يسعى الكثيرون إلى إقتناءها ، وذلك للحصول على الأناقة على معصمهم، إلا أنه في المقابل قد يكون العثور على الخيار المناسب من الساعات الذكية المطروحة في الأسواق أمرا صعبا مع وجود العديد من العلامات التجارية التي توفرالعديد من التصميمات العصرية بجانب عددا من الميزات الذكية.

فوفقا لموقع “ techradar” من المقرر أن تأتي ساعة Galaxy Watch7 Pro الذكية بالعديد من تلك الميزات الخارقة فهناك العديد من التسريبات أن شركة سامسونج تستعد للقيام باطلاق جيل جديد من الساعات الذكية، “ Galaxy Watch7 Pro ” وذلك بسعة كبيرة للبطارية فقد أعتمدت الشركة لبطارية بسعة" 578mAh “ وهي سعة أكبر من السعة المقدمة في ساعة ”Galaxy Watch5 Pro “ والتي تضم بطارية بسعة تصل إلى حوالي 573mAh، وهي سعة أكبر من بطارية Watch6 Classic” والتي تضم بطارية بقدرة تصل إلى حوالي ”425mAh "أي أكبر بنسبة تصل إلى حوالي 40%.

ومن المقرر أن تطلق سامسونج لثلاثة نماذج من تلك الساعات الذكية وذلك من سلسلة" Galaxy Watch7، على أن يأتي أحد إصدارات تلك الساعات بتصميم مستطيل، إلا أن الإصدار الرئيسي من المتوقع أن يأتي بتصميم دائري،أما إصدار Pro فقد يأتي بالتصميم المستطيل.