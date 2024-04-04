ترودو: استهداف موظف إغاثة كندي بضربة إسرائيلية غير مقبول على الإطلاق

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن قتل مواطن كندي مع 6 أجانب من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في ضربة إسرائيلية وسط قطاع غزة، أمر "غير مقبول".



وقدم ترودو في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" تعازيه لأسرة المواطن الكندي، الذي وصفه بأنه "مواطن كندي سقط بغارة إسرائيلية أثناء إيصاله الطعام للمدنيين".



وأكد ترودو أن على إسرائيل الالتزام بضمان سلامة عمال الإغاثة.

وقال رئيس منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، الطاهي خوسيه أندريس، إن القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي المنظمة في غزة "بشكل منهجي وعربة وراء عربة"، وذلك في تعليقه على قتل إسرائيل 7 من موظفي هذه المنظمة الإغاثية بغارة في غزة.

وأضاف أندريس في مقابلة مع "رويترز"، أن "القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن في منطقة منع التصعيد، تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي"، مؤكداً أن إسرائيل "كانت على علم بتحركات عمال الأغذية وقت الهجوم".

وشدد رئيس "وورلد سنترال كيتشن" على أن "المجاعة في غزة حقيقية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة خذلت الشعب الفلسطيني، وعليها أن تفعل المزيد".

وأعلن خوسيه أندريس أن "وورلد سنترال كيتشن" ستواصل تقييم الوضع لتحديد متى يمكنها العودة للعمل في غزة.