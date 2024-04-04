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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لماذا تقول دعاء اللهم إنك عفو في ليلة القدر؟.. الإفتاء: يجلب 10 أرزاق

دعاء اللهم إنك عفو
دعاء اللهم إنك عفو

لا شك أنه من المعلوم لنا أن دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا  ، يعد أفضل صيغ دعاء العشر الأواخر من رمضان ، وكذلك دعاء ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر على وجه الخصوص،  حيث إن كلمات دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا هي ما علمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لزوجه السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها - ليعلمنا أن خير ما نناجي به الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر بل وطوال العشر الأواخر من رمضان هو دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ، فقد اختار رسول الله -صلى الله عليه وسلم - هذا الدعاء من أجل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مما يدلل على عظم دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ، وهو ما يجعله محل أسرار ، ويثير التساؤلات الكثيرة عن دعاء ليلة القدر بـ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا خاصة وأنه من أكثر الأدعية المعروفة .

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دعاء اللهم إنك عفو

قال الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يعد أفضل صيغ أدعية ليلة القدر المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والتي أوصى بالحرص عليها في العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة القدر على وجه الخصوص.

وأوضح “ عثمان” عن دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، أنه لما قالت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها - لسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :  يا رسول الله ماذا أقول إذا صادفت ليلة القدر ؟، قال: قولي «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»، وفي رواية أخرى : اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا .

وأفاد بأن غاية مراد العبد أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه فإذا ما عفا أصلح لك الأحوال ، وإذا ما عفا أزال ذنبك وستر عيبك، وأسكنك جنته ، إذا ما عفا فتح لك أبواب الخير وأغلق عنك أبواب الشر .

وأضاف أنه كان أحد الصالحين يدعو فيقول اللهم ارضى عنا ، فإن لم ترض عنا فاعفو عنا ، فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه ، فهو دعاء فيه خير وبركة ، دعاء الصالحين لأنهم كانوا يعرفون كيف يتاجرون مع الله تعالى بالكلمة والأفعال الطيبة وبالدعاء .

وأوصى ، قائلاً: فأكثروا في دعاء ليلة القدر 2024 من قول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ، اللهم يا عفو لا تحرمنا من عفوك في هذه الأيام المباركة ولا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب ورفعت الدرجات .

لماذا تقول اللهم إنك عفو

وأشار إلى أنه يعد دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا أفضل دعاء أوصى به النبي -صلى الله عليه وسلم- في ليلة القدر، وصيغته « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » ، لأنه أيضًا العفو يأتي بمعنى المحو والإزلة، فعلى هذا المعنى يكون العفو في حقِّ الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية، كما يأتي العفو بمعنى الفضل كذلك، وعليه يكون العفو في حق الله تعالى بمعنى أنه يعطي الكثير، ويهب الفضل (لوامع البينات للرازي: صـ 325).

وتابع:  لذا حريٌّ بالعبد المسلم أن يتأسى بأم المؤمنين في حرصها على ما ينفعها وأن يسأل الله العفو، ويدعوه بهذا الدعاء، وحريٌّ به أيضًا يكون له حظٌّ من التخلق بالعفو؛ إذ العفو من الأمور التي يحبها الله كما أخبر الحديث، فإذا عفا العبد عمن ظلمه، وسامح من أساء إليه، إن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يفعل ذلك معه أيضا منَّةً وفضلا منهُ سبحانه، فيعفو عنه، ويتجاوز عن سيئاته.

دعاء ليلة القدر 

 ورد دعاء ليلة القدر  بروايات متعددة في كثير من نصوص السُنة النبوية الشريفة، فهناك عدد من ادعية ليلة القدر المأثورة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني».

ويعد دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا في ليلة هو الدعاء الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم المؤمنين، وللمؤمنين من بعدها في ليلة القدر، وهو دعاء جامع، فيه الثناء على الله تعالى، والتذلل وطلب الصفح والمغفرة، وهذا الحال الذي يناسب ليلة القدر، منوهة بأنه يمكن أن يدعو الإنسان بما شاء فيها، ولاسيما ما كان يقوله النبي صلى الله عليه في تهجده في الليل.

و ورد عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وعن دعاء ليلة القدر فجاء : وليدع العبد ربه أن يلطف به بما يقدر عليه في هذه الليلة، وأن ييسر له الهدى والتوفيق، وأن يقيه المهالك والمساوئ من أمور الدنيا والآخرة.

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