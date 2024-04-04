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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ باليستي ومسيّرتين حوثية في اليمن

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، في بيان لها، أن قواتها نجحت في تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن وطائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من اليمن.

وقالت: "دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وقالت: "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مؤكدة التزامها "بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية".

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