زلزال قوي يضرب اليابان قبالة سواحل فوكوشيما

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان اليوم، الخميس؛ وفقا لما ذكرته كيودو نيوز.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال كان مركزه على بعد حوالي 40 كيلومترا تحت الأرض، وشعر به سكان طوكيو.

وكان محور الزلزال قبالة ساحل محافظة فوكوشيما.

وسجل الزلزال 4 على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 في مقاطعات إيواتي ومياجي وفوكوشيما، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت إنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي؛ كما أن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.