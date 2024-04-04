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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

متوجعوش قلبي.. تامر حبيب يشيد بـ«دون سابق إنذار»».. ويطلب من صانعه طلبًا

آسر ياسين
آسر ياسين

أشاد الكاتب تامر حبيب بمسلسل “بدون سابق إنذار ”، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وقال تامر حبيب: “بدون سابق إنذار ومن أول حلقة، قدرتوا وببساطة وسلاسة تخلوني أصدقكم وأتعاطف معكم، وبمجرد ما اديتلكم صباعي، كلتوا دراعي، أو بالأحرى كلتوني كلي، بقيت واحد منكم، شايل همكم قدكم وساعات أكثر منكم، محتاس حوستكم ومتلخبط لخبطتكم، عايز أعرف عشان أرتاح وأنا عارف إني لو عرفت مش هارتاح، خايف على عمر من رد فعلكم أكثر من خوفي عليه من المرض، بس متطمن إنكم بتحبوه أياً كان المستخبي، وفي نفس الوقت حالة التخبط وعدم الاتزان والتوتر المرضي اللي انتوا فيه قالقني عليكم وعلى الولد”. 

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وأضاف تامر حبيب: “أما عن عمر حبيبي، الولد ده ممثل عظيم، فاهم ومستوعب ومسيطر على أبعاد شخصيته وأحوالها، ولا عمره خرج من الشخصية لحظة واحدة، ولا فقد تصديقه للدور اللي بيشخصه وبالتالي صدقناه بكل حواسنا وبقينا حاسين كلنا إنه ابننا، ماتخافش يا عُمَريكو، هتخف وهتبقى كويس وتاكل تشيز كيك وترجع المدرسة وتعمل كل اللي نفسك فيه، وعمر بابا وماما ما هيتخلوا عنك”.  

واختتم تامر حبيب قائلًا: “والنبي يا صحابي وزمايلي الحلوين قوي اللي قدام وورا الكاميرا ما توجعوا قلبي قوي عشان على قد ما أنا ممنونلكم على قد مانا قلقان من إبداعكم وواقعيتكم دول”.

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

“بدون سابق إنذار” من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة.

بدون سابق انذار عائشة بن احمد نهال عنبر عمر الشناوي هاني خليفة

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