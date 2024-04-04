نحو 100 هزة في تايوان بعد أعنف زلزال يضرب البلاد منذ 25 عاما

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان أن ما إجماليه 96 هزة ارتدادية سجلت منذ مساء أمس، الأربعاء، وحتى وقت مبكر من صباح اليوم، الخميس، بعد الزلزال القوي الذي ضرب الجزيرة أمس.

وكانت مراكز جميع الهزات الارتدادية، والتي حدثت من الساعة 11 مساء الأربعاء إلى الساعة 8:20 صباح الخميس بتوقيت بكين، في المنطقة الساحلية بمحافظة هوالين والمياه القريبة، حيث بلغت أقصى شدة للهزات 4 درجات، حسبما قالت الوكالة.

وكانت الهزات الارتدادية شديدة بشكل خاص عند الساعة 2:30 والساعة الثالثة فجر الخميس، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من زلزال على الهواتف المحمولة للمواطنين.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن وكالة إدارة الكوارث الطارئة في الجزيرة وتقارير وسائل الإعلام، تسبب الزلزال في إلحاق أضرار طفيفة نسبيا في مناطق أخرى غير هوالين، في حين أن غالبية الضحايا والأشخاص المحاصرين كانوا في هوالين.

وذكرت إحصاءات صادرة عن محافظة هوالين أنه تم إنشاء 20 مركزا للإيواء في المحافظة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قال مسئول في هوالين للصحفيين إن جهود البحث والإنقاذ في هوالين قد اكتملت تقريبا، باستثناء منطقة تاروكو السياحية، والتي كان من الصعب إخلاؤها في الوقت المناسب بسبب اضطرابات حركة المرور.

وهرعت فرق البحث والإنقاذ من جميع أنحاء تايوان إلى هوالين.

وتم توفير الخيام والضروريات اليومية للأشخاص الذين كانوا يقيمون بشكل موقت في مراكز الإيواء بسبب تضرر المنازل.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، أمس الأربعاء، أن زلزالا قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة البحرية قبالة هوالين في تايوان أعقبته عدة هزات ارتدادية.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الأربعاء، رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة من 7.5.

ووقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في الجزيرة والدول المجاورة لها.

ويقع مركز الزلزال على بعد حوالي 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين في تايوان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مسئولو الزلازل إن هذا أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما.