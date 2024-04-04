ميدو يعلق علي أزمة حسين الشحات والشيبي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو أن قرارات لجنة المسابقات المصرية تسببت في قضية بين الاتحاد المغربي والمصري بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا : «لا أريد الحديث عن موقف الشحات والشيبي مرة أخرى، والموضوع تم حله بعد المباراة بين اللاعبين ولو لجنة المسابقات أصدرت قرار بعقوبة كبيرة ضد الشحات كان الموضوع سينتهي».





وتابع: جمال علام رئيس الاتحاد الكرة المصري، يورط جميع العاملين معه بتصريحاته الإعلامية ».

وأكمل: « لو لجنة المسابقات عاقبت حسين الشحات بالإيقاف 8 مباريات ما بات اللاعب مهددًا بالسجن حاليًا ».



وأضاف: «أي حدث داخل الملعب بين اللاعبين يصل لعقوبة جنائية على المتضرر أن يرفع قضية، وقرارات لجنة المسابقات تسببت في أزمةبين الاتحادين المصري والمغربي».