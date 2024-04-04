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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء اليوم 25 رمضان قبل الإفطار.. ردده بتدبر ويقين

صدى البلد

دعوة الصائم مستجابة ولا ترد هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على الدعاء يوميا حتى يتحقق ما نشاء،  المهم أن يكون لديك اليقين وحسن الظن بالله عز وجل. 

دعاء اليوم  25 رمضان
اللهم اغسلني فيها من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يامقيل عثرات المذنبين.

اللهم إني أسألك فيه مايرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه.. لأن اطيعك ولا أعصيك، يا جواد السائلين. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير اموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤفا بعباده الصالحين.
اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه، وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين، اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهمة، يارحيما بعباده المؤمنين. 


اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة، فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
 

 اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك، ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين. 

اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيببي فيه مستورا يا أسمع السامعين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.
اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولاتضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك واياديك يا منتهى رغبة الراغبين. 
اللهم اعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته واثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام واطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الأملين.

أدعية ليلة القدر من القرآن الكريم


وردت أدعية في القرآن الكريم يستحب للمسلم أن يرددها في العشر الأواخر وخاصة في الليالي الوترية

ومنها: (1) "اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين" [الفاتحة: 6، 7]، (2) "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " [البقرة: 127]، (3) " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " [البقرة: 201]، (4) " ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين " [البقرة: 250].

(5) " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " [البقرة: 286]، (6) " ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا " [البقرة: 286]،(7) " ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين " [البقرة: 286]، (8) " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " [آل عمران: 8].

(9) " ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار " [آل عمران: 16]، (10) " رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء " [آل عمران: 38]، (11) " ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين " [آل عمران: 53]، (12) " ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين " [آل عمران: 147]، (13) " حسبنا الله ونعم الوكيل " [آل عمران: 173].

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