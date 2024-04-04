الزراعة تنظم يوما حقليا لمحصول الشعير في الغربية

ينظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية يوم حقلي لمحصول الشعير بمحافظة الغربية ، وذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية يرافقه ممثل منظمة الايكاردا ووكلاء المعهد ورئيس قسم الشعير ورؤساء الأقسام ومدير محطة الجميزه ومدير محطة سخا وممثل لشركة الاهرام وعدد من المزارعين بالمرور على البرنامج البحثي لقسم الشعير وبرنامج القمح بمحطة بحوث الجميزة بمحافظة الغربية حيث تم تنظيم ورشة عمل عن الأصناف والسلالات الخاصة بقسم الشعير وذلك بالتعاون مع منظمة الايكاردا وبحضور عدد من الباحثين والمزارعين وكانت ورشة عمل مميزة وناجحة.

وأشاد الحضور بالأصناف والسلالات الخاصة ببرنامج الشعير وفي ختام ورشة العمل اشاد الحضور بالاصناف والسلالات الخاصة ببرنامج قسم الشعير