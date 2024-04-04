وزير النقل يكرم 10 من العاملين بهيئة السكك الحديد

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية في ورش الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية وذلك لمتابعة اعمال الصيانة والعمرات المختلفة للجرارات.

وعقد "الوزير"، لقاءً موسعا مع مجموعة كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية، وتناول وجية الإفطار معهم، حيث كان في استقباله المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة، واللواء محمد عبد اللطيف، رئيس شركة ايرماس.

بدأت الجولة، بتفقد أعمال صيانة عدد من الجرارات من مختلف الطرازات والأنواع ثم تفقد الوزير عددا من الورش الإنتاجية التي تقوم بإنتاج عدد من قطع الغيار وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر والصناعات المغذية لها تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وشاهد وزير النقل، عددا من قطع الغيار التي تم انتاجها بالورشة مثل سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهوا وترس الحدافة الخاص بالمحركات الديزل، كما تفقد عددا من المعدات الحديثة مثل معدات البورينج CNC الخاصة بإعادة تأهيل أجسام موتورات الجر وأجسام المحركات التي تم تدعيم الورشة بها في إطار الخطة الشاملة لتطوير مختلف الورش ودعمها بأحدث المعدات الحديثة.

وعقد “الوزير”، لقاءً موسعا مع مجموعة كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك من مختلف المهن بتلك الورش وفي بداية كلمته قدم لهم التهنئه بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وأنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات -تطوير السكة والبنية الأساسية-تطوير نظم الإشارات-تطوير الورش -إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار ).

وأضاف أنه فيما يتعلق بتطوير الورش فكانت ورشة ايرماس هي أولى الورش التي قام بزيارتها عقب توليه حقيبة النقل وكانت الشركة تحقق خسائر وكانت المعدات متهالكة ولم تكن هناك خطة لتطويرها فتم وضع خطة عاجلة لتطويرها في. إطار الخطة الشاملة لتطوير كافة الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة والان أصبحت ايرماس تحقق مكاسب بسواعد أبنائها كما زات عدد العمرات الخاصة بالجرارات مؤكدا على ضرورة بذل كافة الجهود للاستمرار في تحقيق هذه المكاسب وزيادة الإنتاجية بشكل أكبر.

وفي اطار الاهتمام الكبير بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة فتم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الاختبار و التأهيل والتدريب وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية او الكلية العسكرية التكنولوجية وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي.

ووجه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بإنشاء مركز تعليمي كامل داخل ورشة ايرماس يكون نموذجا مصغرا من معهد وردان وذلك في إطار خطة تدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري مؤكدا على ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكافة العاملين مع ضرورة الاستفادة من العاملين الأكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات الى العاملين الجدد مع ضرورة قيام كافة العاملين بتأدية مهاهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع التأكيد على أن الارباح للشركات التي تحقق مكاسب بالإضافة إلى التأكيد على عدم خروج اي جرار من الورشة الا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمحافظة على مواعيد القطارات مشيرا الى الاهتمام بقوة الجر بالسكة الحديد حيث تم تدعيمها بجرارت جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الجرارات الحالية.

وفي ختام اللقاء وفي اطار الاهتمام بالعنصر البشري قام الوزير بتكريم 10 من العاملين بالهيئة من طوائف مختلفة (قائدي القطارات- نظار المحطات -ملاحظي الابراج- خفراء الشاكوش) وذلك ممن تميزوا في عملهم و أظهروا التزاما باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وقدم الوزير الشكر للمكرمين على ما قاموا به من أعمال مميزة مؤكدا أنهم واجهة مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومثال للتفاني والإخلاص في خدمة المواطنين وأن على جميع العاملين ان يتسابقوا لخدمة المواطنين وأن يكون التعامل مع الجمهور في كافة المواقف باحترام تام ووفقا للقانون مع الاستمرار في عدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

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