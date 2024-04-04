عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع أربعة أشخاص خلال هجوم بطائرة روسية بدون طيار في خاركيف بأوكرانيا

صدى البلد

أفاد مسؤولون ، اليوم الخميس، بإن هجوما بطائرة روسية بدون طيار ضرب مباني سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية ومنشأة للطاقة في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وقطع الكهرباء عن 350 ألف ساكن.


وتعرضت ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والتي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الروسية، لقصف خلال الحرب المستمرة منذ 25 شهرا وكانت واحدة من أكثر المدن تضررا مع تجديد روسيا لهجماتها الصاروخية والطائرات بدون طيار على أنظمة مصادر الطاقة.

وقال حاكم الولاية أوليه سينيهوبوف إن ثلاثة من عمال الإنقاذ قتلوا في غارة متكررة بعد وصولهم إلى مبنى سكني أصيب في هجوم واحد. 

وكتب على تطبيق الرسائل تيليغرام أن 12 شخصا أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

50 الف أصيب الأوكرانية الطائرات بدون طيار الصاروخية الحدود الروسية الحرب المستمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

موضوعات متعلقة

الكرملين: العلاقات بين روسيا وحلف الناتو تدهورت وقد تصل إلى المواجهة

الصومال تطرد سفير إثيوبيا وتغلق قنصليتين لها على أرضها

الأسهم اليابانية تشهد أكبر تدفق أجنبي أسبوعي في ستة أشهر

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من شمال غرب القدس

مصرع خمسة من قوات الأمن الإيرانية في هجمات إرهابية

خبير جيولوجي: قوة زلزال تايوان المدمر تعادل تفجير 32 قنبلة نووية

المبعوث الأمريكي: هجمات ⁧الحوثيين تقوض عملية السلام في اليمن

أكثر من 800 مصاب.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان المدمر

ترشيحاتنا

حتى إشعار آخر.. فنلندا تقرر تمديد إغلاق الحدود مع روسيا

إعلام أمريكي: غضب بايدن من سلوك إسرائيل في حرب غزة بلغ ذروته

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو يكشف مفاجأة عن دفوعها في المحكمة|فيديو

حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم .. اعرف رأي دار الإفتاء

بقيمة 67 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

التموين تطرح كحك وبسكويت العيد بتخفيضات 30%.. اعرف الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هناك علاقة بين ارتفاع مستويات الكوليسترول بتساقط الشعر ؟

لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

فيديو

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

اﻟﻤﺰﻳﺪ