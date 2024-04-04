مصرع أربعة أشخاص خلال هجوم بطائرة روسية بدون طيار في خاركيف بأوكرانيا

أفاد مسؤولون ، اليوم الخميس، بإن هجوما بطائرة روسية بدون طيار ضرب مباني سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية ومنشأة للطاقة في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وقطع الكهرباء عن 350 ألف ساكن.



وتعرضت ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والتي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الروسية، لقصف خلال الحرب المستمرة منذ 25 شهرا وكانت واحدة من أكثر المدن تضررا مع تجديد روسيا لهجماتها الصاروخية والطائرات بدون طيار على أنظمة مصادر الطاقة.

وقال حاكم الولاية أوليه سينيهوبوف إن ثلاثة من عمال الإنقاذ قتلوا في غارة متكررة بعد وصولهم إلى مبنى سكني أصيب في هجوم واحد.

وكتب على تطبيق الرسائل تيليغرام أن 12 شخصا أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.