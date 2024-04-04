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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"علينا التركيز الشديد".. كولر يحذر لاعبيه قبل مباراة العودة أمام سيمبا

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءا من تصريحات مارسيل كولر مدرب الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب "شوبير"، تصريحات كولر التي قال فيها "لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحدٍ بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد".

وأضاف “كولر”، "الأهلي حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة وهو ما أكدنا  عليه أكثر من مرة خلال الحديث  مع اللاعبين في تنزانيا وبعد العودة إلى القاهرة".


يذكر أن الأهلى حقق فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا 

يمكن لعشاق وجماهير النادي الأهلى، مشاهدة جميع مباريات فريقهم فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات"بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء. 

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

احمد نبيل كوكا احمد شوبير حسين الشحات عمرو السولية مارسيل كولر مدرب الأهلي

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