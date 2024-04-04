وزيرا خارجية الجزائر وفلسطين يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى حيث هنأه على تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمغتربين بدولة فلسطين ".

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية؛ فقد أعرب عطاف عن تطلعه للعمل معه بشكل وثيق، خدمة للقضية الفلسطينية وتحقيقا للمشروع الوطني اللصيق بها".

جاءت تلك المكالمة بعد اتفاق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفلسطيني محمود عباس علي ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين الجزائري والفلسطيني بخصوص التحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي.

كما ناقش الطرفان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة".