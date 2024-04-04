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اذكروا الله يذكركم.. أحمد عمر هاشم يوضح فضل الذكر

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك أهمية كبيرة من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن ذكر الله يحقق ما يحققه الدعاء وأكثر.

 

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الله سبحانه وتعالى يقول " أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعاً؛ تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة".

 

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن  ذكر الله يحقق ما يحققه الدعاء وأكثر، وتطمئن به القلوب.

احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الله سبحانه وتعالى برنامج “يوميات الرسول” ذكر الله

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