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أحمد عمر هاشم: الصيام فريضة و ركن من أركان الإسلام

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين، في آياته الكريمة، حين فرض الصيام بذكره في كتابه المجيد، “كتب عليكم الصيام”.

 

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الله سبحانه وتعالى، فرض صيام شهر رمضان لحكمة عظيمة، ألا وهي تقوى الله سبحانه، مؤكدا أن صيام شهر رمضان ركن أساسي من أركان الإسلام.

 

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الله سبحانه وتعالى كان رحيما بعباده وسهل عبادته وبها العديد من مظاهر اليسر لأدائها، فالله تعالى رخّص للمريض والمسافر الفطر في نهار رمضان.
 

احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الصيام شهر رمضان برنامج “يوميات الرسول

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