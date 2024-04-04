نصر أبو الحسن: إياد العسقلاني لن يلعب في مصر سوى للنادي الإسماعيلي

كشف نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي هناك بند فى عقد إياد العسقلاني لا يسمح له بالعودة إلى مصر خلال السنتين الأولى له فى الإحتراف إلا للعب في نادي الإسماعيلي فقط .

‏‎وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " وقمت ببيع إياد العسقلاني بمبلغ قدرة مليون دولار لتوفير العملة الصعبة وهناك بند فى عقد اللاعب بنسبة 10% إعادة بيعه لأى ناد آخر ".

‏‎وكشف أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي أنه تم رفع القيد عن النادى اليوم عقب دفع مبلغ قدرة 3 الف فرانك سويسرى .

‏‎وأوضح نصر خلال تصريحات قائلا " هناك 5 قضايا أخرى فى الفيفا ضد لاعبين أجانب تقدر ب4 مليون دولار غرامات ونعمل على حلها حاليا لعدم التعرض للإيقاف مرة اخرى على رأسهم الإيفواري جان موريل ولاعب أرجنتيني واللاعب بن خماسه وفراس شواط وقمنا بالاستئناف على قراراتهم .

‏‎وأضاف نصر أبو الحسن قائلا " تم تحويل فلوس التونسى فخر الدين بن يوسف كاملا ".