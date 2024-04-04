الشاعر عنتر هلال عن حياته العاطفية: كلها حسرة ودموع

تحدث الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن حياته العاطفية، لافتا إلى أنه تربطه العديد من الذكريات الجميلة والعاطفية بحديقة الميريلاند وحي القربة، معقبا: "حبيت واتحبيت ولم يتبقى لي من هذه الحقبة سوى الحسرة والدموع.

وأضاف عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك فن للتشاجر وهو التعدي على الآخر مباشرة دون تفاهم بينما كنت أفعل العكس وهو ما جعلني أخسر كل الاشتباكات التي خضتها.

وكش الشاعر عنتر هلال، عن أسوأ ذكريات حياته، قائلا:" كنت دائما التشاجر مع الآخرين ولم انتصر في أي معركة، "دخلت خناقات كتير ودايما كنت بضرب وعمري ما غلبت".

وأوضح أنه كان دائما يغني للركاب في الترماي لإدخال السرور عليهم.