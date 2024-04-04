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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الشراء الموحد توقع مذكرة تفاهم في التحول الرقمي للقطاع الصحي وتوطين الصناعات الطبية

صدى البلد

شهد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين عبد الرحمن بن سالم الدهاس، توقيع مذكرة تفاهم في التحول الرقمي للقطاع الصحي والدوائي وتوطين الصناعات الطبية بين الدكتور أحمد عفيفي المدير العام للشركه المصرية للاستثمارات الطبية وهي إحدى شركات الهيئة المصرية للشراء الموحد والدكتور عبدالله البطاطي المدير التنفيذي لبوابة الرعاية الطبية إحدى شركات شركة صناع البرمجيات المحدودة بالمملكة العربية السعودية . 

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، على توطين صناعة الأدوية، والمستلزمات الطبية في مصر؛ لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة جودة المنتجات المُصنعة محليًا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.


وتعمل بوابة الرعاية الطبية بموجب هذه الاتفاقية على تزويد المصرية للأستثمارات الطبية بمشروع HEC لبناء منظومة رقمية تفاعلية تعتمد على المعلومات ويشمل المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومقدمي الخدمات الطبية من إدارة العمليات اللازمة، وذلك لتقديم الرعاية الصحية الكاملة والتي تساعد المريض والطبيب على توفير الوقت والجهد والمال وبناء ملف طبي رقمي وتنظيم البيانات الكبيرة في المجال الطبي واستخراج التقارير والمؤشرات التي تدعم اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الدقيقة.

كما سيقوم هذا النظام بالمساهمة في نظام التأمين الصحي الجديد حيث سيساعد على ربط تكاليف العلاج للمريض مع العديد من المستشفيات لتغطية التكاليف التأمينية والاسفادة من أكبر عدد من مزودي الخدمة، بالأضافة الي الترجمة الصوتية للنص وتحويله لصوت لتوفير وقت المريض ، كما يساعد على معرفة الدواء المناسب للمريض وافتراح الجرعات المناسبة له.

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