رابطة الأندية تعلن موعد مباراة الأهلي وإنبي

حددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 8 من شهر إبريل الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي الساعة 10 مساءً.

كانت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، وافقت على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بتأجيل مباراة الأهلي وانبي بالدورى المصري التي كان محدد لها يوم 15 مارس الماضي حرصا على مصلحة المنتخب وتوفير جميع الظروف الملائمة لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر المقبل، مع قيام إدارة المسابقات بتحديد الموعد البديل.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني، انضمام اللاعبين الدوليين مُبكرًا لمعسكر الفراعنة في أول تجمع له بعد توليه المسئولية الفنية، وذلك ضمن الأجندة الدولية الخاصة بشهر مارس الماضي.