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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح فعاليات "الخادم الثابت" بمشاركة 1500 من الخدام

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، اليوم الخميس، فى افتتاح فعاليات مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" السادس تحت عنوان "الخادم الثابت" ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابية" بوادي النطرون، وذلك بحضور أكثر من ١٥٠٠ مشارك من خدام كنائس الطائفة الإنجيلية من جميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية،  ورابطة الإنجيليين، ومن المقرر أن يستمر برنامج المؤتمر حتى يوم السبت القادم، بمشاركة فريق ترانيم الخبر السار وفريق ترانيم TC.

 

وخلال افتتاح المؤتمر، رحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع الحضور من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، كما عبر عن سعادته الكبيرة بالحضور الشبابي الكبير من جميع كنائس الطائفة الإنجيلية عبر محافظات الجمهورية، وقال: "فخور بمشاركة ١٥٠٠ من قادة الكنيسة ونسعى من خلال لقائنا إلى مناقشة التحديات التى تواجه الخادم، من خلال يقيننا المطلق بالكتاب المقدس وكلمة الله القوية، وهي الأساس المتين لإيماننا".

 

وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته لخدام الكنائس الإنجيلية: "الخادم القوي والمتميز هو القادر على مواجهة التحديات والعبور إلى المستقبل بثبات، والقائد الثابت والصلب هو من يؤمن بقدرة الآخرين وتميزهم، ويكون قادرًا على قبول التفويض والعمل بجد لبناء قدرات الآخرين لمواجه التحديات بقوة. يا أحبائي علينا أن نعلم جيدًا بأننا نحتاج إلى قيادات قادرة على الغفران بصمود ومتانة ودون تواضع مزيف".

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