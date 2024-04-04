لمواجهة الحوثيين.. رشاد العليمي: رفعنا الشعار المصري يد تبني ويد تحمل السلاح

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أنه نعمل على إعادة ترتيب أوضاع الجيش اليمني، مشيرا إلى أنه نقدم يوميا شهدا في مواجهة ميليشات الحوثي.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الحوثيين يهاجمون كل الجبهات اليمنية رغم الهدنة الموجودة في اليمن، مشيرا إلى أنه رفعنا الشعار المصري "يد تبني ويد تحمل السلاح".

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن الاقتصاد اليمني يعتمد على الضرائب والجمارك فقط، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية لليمن خلال السنوات الأخيرة سيئة.

