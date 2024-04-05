في 3 أيام .. طريقة عمل الترمس المر

اذا كنتي تستعدين للعيد وتحاولين تقديم مسليات نقدم لكي اليوم طريقة عمل الترمس المر
المقادير
كيلو ترمس بلدي .
2 لتر ماء .
عصير ليمون .
ملح .
كمون .
شطه .
قشر الليمون المعصور .
طريقة التحضير :
طريقة تحضير الترمس المر أو البلدي تستغرق مدة أطول من الترمس الحلو او المستورد .
في البداية يجب نقع الترمس في كمية ماء كبيرة لمدة ثلاثة أيام .
يجب تغيير الماء كل يوم علي الترمس مرة أو مرتين حتي الانتهاء من مدة النقع .
بعد ذلك قومي بوضع الترمس في ماء مغلي في حلة كبيرة حتي تمام السلق .
في بوله كبيرة قومي بوضع عصير الليمون مع الكمون والملح والشطة حسب الرغبة وضعي عليهم كمية بسيطة من الماء وقلبيهم .
قومي بوضع الترمس في الخلطة التي قمنا بتحضيرها سوياً وأضيفي كمية كبيرة من الماء حتى يتم تغطية كل كمية الترمس .
ضعي قشر الليمون المعصور مع الخليط .
اتركي الترمس بالخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لتحصلي علي افضل نتيجة .