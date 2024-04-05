نشرة المرأة والصحة | جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أعلن نادي الزمالك وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الخميس.

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن سبب وفاة محمد مدحت.

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا على السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال رمضان 2024 بإطلالات أنيقة و محتشمة كشفت عن ذوقها الرفيع.

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بأبرز الصور و الإطلالات التي ظهرت بها في برنامج العرافة الذي يذاع على قناة النهار.

نشرت النجمة مي عمر صورة جديدة لأحدث ظهور لها بإطلالة بسيطة أنيقة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود.