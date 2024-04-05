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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة | جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت | تفاصيل

أعلن نادي الزمالك وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الخميس.

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن سبب وفاة محمد مدحت.

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا على السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال رمضان 2024 بإطلالات أنيقة و محتشمة كشفت عن ذوقها الرفيع.

 

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بأبرز الصور و الإطلالات التي ظهرت بها في برنامج العرافة الذي يذاع على قناة النهار.

مي عمر بكيمونو سعره خرافي يثير ضجة

نشرت النجمة مي عمر صورة جديدة لأحدث ظهور لها بإطلالة بسيطة أنيقة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود.

 

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