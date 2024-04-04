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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

حمدي الميرغني
حمدي الميرغني

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة|رقم خرافي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنان حمدي الميرغني خلال إستضافته في برنامج رامز جاب من الأخر الذي يعرض على قناة أم بي سي.

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة مميزة| شاهد

حرصت يارا نعوم زوجة عماد متعب على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

هيفاء وهبي تثير ضجة بقفطان مطرز باسمها| شاهد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

مي عمر تثير الجدل على السوشيال ميديا بالبرتقالي| شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

 

بعد تعرضها للانتقاد بسبب صور السجن|ملابس اثارت الجدل ل ياسمين صبري

تصدرت  الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في إحدى مشاهد مسلسل رحيل الذي يعرض في رمضان 2024 ، وهي داخل السجن  بشعر مصفف وببشرة نظرة وملامح مشرقة ، مما عرضها للانتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا.

 

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نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري


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نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

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