نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنان حمدي الميرغني خلال إستضافته في برنامج رامز جاب من الأخر الذي يعرض على قناة أم بي سي.

حرصت يارا نعوم زوجة عماد متعب على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في إحدى مشاهد مسلسل رحيل الذي يعرض في رمضان 2024 ، وهي داخل السجن بشعر مصفف وببشرة نظرة وملامح مشرقة ، مما عرضها للانتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا.