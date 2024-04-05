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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال لقاء القباج ومندوب الخارجية البريطانية

الهلال الأحمر المصري: إنشاء 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإغاثية لـ غزة

صدى البلد

التقت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع مارك برايسون مندوب وزير الخارجية البريطاني للشئون الإنسانية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة فى زيارته الثانية لوزارة التضامن الاجتماعي بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع الأهلي والدكتورة آمال إمام نائب المدير التنفيذي بالهلال الأحمر المصرى.

وشهد اللقاء بحث تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتداعيات الحرب الدائرة الكارثية على الأزمة الإنسانية وانعكاساتها على إدخال المساعدات الإنسانية بصورة فاعلة تلبي الاحتياجات الملحة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تم التعرض لسبل تعظيم الجهود الرامية لإيصال مزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة لجميع أنحاء القطاع بما يشمل منطقة الشمال.

وقد أكدت القباج على ضرورة تعزيز المساعي الدولية على المستوى السياسي والدبلوماسي لإيصال المساعدات الإنسانية عبر المسارات الأكثر مباشرة فى ظل التحديات التى تشهدها عمليات التدفق السلس والمستمر.

واستعرضت القباج جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين العالقين بمصر، ورعاية العابرين من معبر رفح، والمرافقين للجرحى والمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث يتم تقديم خدمات التسكين، والإعاشة، والدعم الغذائي، والمستلزمات الطبية، والكساء واللعب للأطفال، بالإضافة إلى توفير خدمات متابعة تجهيزات الوحدات السكنية، وتوريد متطلبات المعيشة اليومية، وتوفير رقم متاح للطوارئ ٢٤ ساعة للتواصل مع الحالات، وتوفير شركة لصيانة العمارات التي يقطن بها الأشقاء الفلسطينيين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الهلال الأحمر المصري  قام بإنشاء 6 مناطق لوجستية  تستقبل المساعدات برا وبحرا وجوا من كافة الدول، ويقوم المتطوعون بدور هام وفعال، حيث العمل بالمنظومة اللوجستية بشكل عالى الكفاءة، مشددة على العديد من  التحديات التى تواجه تدفق المساعدات والتى من شأنها التاثير على سلاسل الإمداد وتعطيل دخول الشاحنات لمدد مختلفة ، هذا بالإضافة إلى العديد من الموانع فى  المواد الإغاثية الهامة كبعض الأجهزة الطبية والحيوية، وغيرها.

ومن جانبه أشار مارك برايسون مندوب وزير الخارجية البريطاني للشئون الإنسانية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجهود الدبلوماسية للحكومة البريطانية فى الوصول لأليات من شأنها زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتنسيق بشأنها داخل القطاع، خاصة مع المنظمات الأممية، مؤكدا على الجهد الواسع للدولة المصرية والقيادة السياسية إزاء الأزمة القائمة وآليات العمل المختلفة التى تبنتها الدولة المصرية فى إنفاذ المساعدات عبر المسارات البرية والبحرية، وكذلك الإنزال الجوي كحل أخير تحقيقا لوصول المساعدات خاصة فى شمال غزة وما يتم من جهود حيال تفعيل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.

وأشاد برايسون بما لمسه خلال زياراته للعريش من جهد واضح للحكومة المصرية ودور متطوعي الهلال الأحمر المصري بمركز الخدمات اللوجستية والموانئ والمعابر الذين يعملون دون توقف على مدار ستة شهور للعمل على إيصال المساعدات لغزة، مشيرا إلى وجود أكثر من 2 مليون شخص داخل القطاع فى حاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة.

غزة وزير الخارجية البريطاني التضامن الاجتماعي قطاع غزة

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الهلال الأحمر المصري: إنشاء 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإغاثية لـ غزة


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