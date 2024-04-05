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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لأجنبي متهم بتهريب الماريجوانا بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت الدائرة الاولي بمحكمة جنايات البحر الاحمر برئاسة المستشار مصطفي عبدالعال رئيس المحكمة بالسحن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية لمتهم بولندي الجنسية في القضية رقم 479 لسنة 2024 في محاولة تهريب جمركى لمخدر الماريجوانا بمطار الغردقة الدولي بعد أن تمكن رجال الادارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام محمود شرارة مدير الإدارة الأولى من ضبط المتهم بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا اشتبه مصطفى مختار في راكب بولندي الجنسية وقادم من مطار كاتوفيتشي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بصاله الوصول الدولى بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين وعمر محمد ناصر تلاحظ وجود كثافات معتمة بالحقيبة وقام أيمن ربيع جبر بتفتيش الحقائب فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس وقام بالجرد والتحريز كلا من جمال خلف ومحمد حسام وابتسام عبيد ومحمد عادل بحضور وليد زياده ومحمد تقي من الأمن الجمركي.

 

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وتم احالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق واحالة المتهم للمحاكمة وصدور حكم بسجنه المشدد 3 سنوات وغرامة50 الف جنيه.

رجال الإدارة العامة

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