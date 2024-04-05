عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير وأعمال النظافة ورفع الاشغالات بزفتي والسنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة  اليوم الجمعة لمتابعة مستجدات الأعمال بمشروعات الرصف والتطوير وأعمال النظافة ورفع الاشغالات إستعدادا لعيد الفطر المبارك  في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

txt

قاضي جنايات طنطا للمتهمين بقضية الطالبة «فرح»: أنهيتم حياتها دون رحمة والعدالة ستتحقق

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 مترا، بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه. 
واستمرت الجوله بمتابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد 500 متر، وإنشاء منطقة عربات متنقلة لتكون متنفسًا للأهالي، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع.


وخلال الجولة وجه المحافظ برفع كافة الاشغالات واستمرار أعمال النظافة بكورنيش زفتى المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ليكون متنفسًا كبيرا للمواطنين.

txt

استـ ـشهاد شاب خلال اشتباكات مع الاحتلال في جنين بالضفة الغربية

وتابع المحافظ جولته بمركز ومدينة السنطه فتابع أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد، بطول 900 متر وعرض 7 أمتار تمهيدا لأعمال الرصف.

وخلال الجولة شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

أعمال النظافة ورفع الإشغالات استعدادا لعيد الفطر اذ الإجراءات اللازمة اتخاذ الإجراءات اللازمة الشوارع والميادين الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن حملات النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات الجيرة.. عاطل يق.تل نجارا في طنطا

ترشيحاتنا

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تهشم سيارة سقط عليها سور بلكونة في فيصل

هل أحصل على الصلاة المضاعفة بالمسجد الحرام عبر الميتافيرس؟.. علي جمعة يجيب

الزراعة :تدعيم الأمن الغذائي العربي لمواجهة التحديات والأزمات

الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة فوديان شرق أوكرانيا

آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ