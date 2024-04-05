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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مفصلي .. نصر الله يعلق على العدوان الإسرائيلي ضد القنصلية الإيرانية

نصر الله
نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن  الشهيد محمد رضا زاهدي قدم خدمات جليلة لحركة المقاومة في لبنان والمنطقة ككل، فاللواء زاهدي له فضل على المقامة في لبنان لسنوات طويلة.

جاء ذلك في كلمة لنصر الله بمناسبة اليوم العالمي للقدس.

وقال نصر الله : لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا

وعلق الامين العام لحزب الله علي حادث القنصلية الإيرانية في سوريا قائلا : هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق حادث مفصلي له ما بعده

وتابع: الإجازة التي أعطاها المراجع بصرف جزء من الحقوق الشرعية للمقاومة الفلسطينية يؤكد العمق الديني والأخلاقي لموقفهم

وأردف : موقف الامام الخميني من القدس كان واضحا وثابتا كذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية وبعد قيام دولة في ايران
فإعلان الإمام الخميني الحاسم بوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كان أحد أهم أسباب الحروب التي تعرضت لها إيران

واكمل : الأميركيون يرغبون بشدة بالتفاوض المباشر مع الإيرانيين لكن إيران حتى الآن ترفض التفاوض المباشر
فإيران لا تفاوض على الملفات الإقليمية مع الأميركيين

وختم نصر الله : هناك من هو غير قادر على تقبّل أنّ "إسرائيل" تُهزم في المنطقة وهو غير قادر على استيعاب ذلك

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