مجدي عبد الغني: كهربا لاعب عادي بيخلص كرة.. أنا لم أظلمه

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لعب في النادي الأهلي أكثر مما لعب محمود عبد المنعم كهربا، وكان سببًا في مكسب النادي الأهلي في العديد من المباريات، مضيفًا: "كهربا بيخلص كرة خلاص.. لم يظلمه طوال حياته".

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كهربا لاعب عادي ولم يصنع أي شئ طوال مسيرته الرياضية ولم يذهب مع المنتخب كأس العالم، منوهًا بأنه إن لم يتقي الله سيتعرض للعديد من المشكلات والأزمات في حياته.

وتابع: كهربا واخد طريقه ويتعامل كأن أحد يضعه على هذا الطريق، وعامل 6 حلقات في كذا قناة تلفزيونية ومستغرب ازاي كده.. النادي الأهلي مبيسمحش حد يقول أي حاجة.. ده بيتكلم على أسطورة من أساطير النادي الأهلي.. جايب أجوان أكتر من كهربا".