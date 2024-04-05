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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور يهاجم رضا عبد العال: انت هجاص ودي حاجة معروفة عنك

إمام عاشور
إمام عاشور

شن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، هجوما حادا على رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق.

وقال إمام عاشور: "رضا عبدالعال هجاص لو هو أكبر مني في السن وبحبه، وفي كلام بيقوله ميصحش".

وتابع إمام عاشور، خلال استضافته في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الجمعة: "مينفعش يطلع يقوله على لاعيبه كبار بالشكل ده وهو هجاص ودي حاجة معروفة عنه". 

وقال لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، إن حياته لو كان لها اسم سيختار اسم «حدوتة كوميدية»، لأنه شخص يحب الضحك ويكره الاكتئاب قائلًا: «حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار وماليش في الاكتئاب ولو حصل بعرف اخرج نفسي منه».  

وأضاف إمام عاشور: «عمري ما قلقت من جمهور الكرة المصرية، رغم أنه جمهور صعب، لكني واثق في نفسي وواثق في إمكانياتي، ولما بنزل الملعب بكون مركز في شغلي بس، ومبحبش أركز في أي ضغوطات تانية».

وتابع أن كانت حياته مسرحية سيكون أجمل فصل فيها هو انتقاله للنادي الأهلي، وأصعب الفصول هو فترة الاحتراف الستة أشهر التي قضاها خارج مصر وعاد من بعدها مصاب، مؤكدًا: «الدنيا مكانتش ماشية معايا هناك كويس ومكنتش عارف اتأقلم» ويعتبر الفترة التي قضاها في نادي حرس الحدود هي أهم فصل في حياته.
 

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