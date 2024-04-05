تامر عبدالمنعم يكشف وجهة نظره في المخرج محمد سامي

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على أداء المخرج محمد سامي، وأعماله الفترة الماضية والتي نالت إعجاب الجمهور.

وقال تامر عبدالمنعم خلال حواره ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد:" محمد سامي من المخرجين المؤثرين في الوسط، ويمتلك موهبة من عند ربنا".



وتابع:"محمد سامي بيشعرك أنه عنده القدرة يشوف العمل ويتخيله قبل ظهوره على التلفزيون".

واسترسل:"مش كل مخرج بيحب الممثل، في مخرج بيدي نصيحة وفكرته ويسيب الممثل، وفي مخرج بيبقى قاعد على الواحدة للممثل، ومحمد سامي اعتقد أنه من النوع اللي بيتابع كل حاجة وبيقف على الواحدة".