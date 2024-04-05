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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البلدوزر : مرتبي بالأهلي كان 250 جنيه.. وفي البرتغال 3 آلاف دولار

الكابتن مجدي عبد
الكابتن مجدي عبد الغني

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن والده كان يمتلك مصانع طوب وأراضي كثيرة في العديد من المناطق، مضيفًا: "عملت فلوس بس كل اللي معايا ميراث.. ولعبت في البرتغال".

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه صنع المال من الإعلام والميراث وأيضًا لعب كرة القدم.

وتابع: "كنت باخد في الأهلي 250 جنيه شهريًا.. أول سنه لعبت فيها في البرتغال حصلت على 3 آلاف دولار "، مشددًا على أنه كان هناك تفاوض استمر طويلًا مع الأهلي من أجل زيادة راتبه، منوهًا بأن أول مكافأة حصل عليها بعد حصد الدوري كانت 150 جنيه، وبعد حصوله على المكافأة اشترى بها الكثير من الملابس.

الكابتن مجدي عبدالغني مجدي عبدالغني النادي الأهلي الأهلى حبر سري

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