محرز يقود هجوم تشكيل أهلي جدة ضد الوحدة في الدوري السعودي

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة الوحدة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من الدوري السعودي للمحترفين.



ويفتقد الراقي عددا كبيرا من لاعبيه لأسباب مختلفة، ويأتي في مقدمتهم فرانك كيسي وعلي الأسمري وجابري فيجا وزياد الجهني وعبد الله عطيف.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: إدوارد ميندي.



خط الدفاع: عبد الله العمار - علي مجرشي - عبد الباسط هندي - ميريح ديميرال.



خط الوسط: إيبانيز - سميحان النابت - ماكسيمان.



الهجوم: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - فراس البريكان.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الثاني عشر، برصيد 30 نقطة.