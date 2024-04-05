بعد تايوان ونيويورك.. العالم الهولندي يتوقع موقع الزلزال المقبل

كشف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، اليوم الجمعة عن الدولة التي سيقع فيها زلزال جديد، بعد الهزة الأرضية التي وقعت في تايوان، إلى جانب زلزال نيويورك اليوم والذي تسبب في تعطيل جلسة في مجلس الأمن الدولي وإغلاق بعض المطارات الدولية.

وتوقع عالم الزلازل الهولندي اصطفافات فلكية قد تؤدي لنشاط زلزالي في إيران، بحسب ما كتب على حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وقال هوجربيتس إنه: "تم تسجيل العديد من الهزات الأرضية المعتدلة في غرب إيران صباح الجمعة"، مضيفا أنه "من الممكن حدوث هزة أقوى".

وأرفق العالم الهولندي تدوينته بخريطة كان قد نشرها على حساب الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS" في الأول من أبريل متوقعا حدوث هزات أو زلازل.

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 3 زلازل صباح الجمعة في مناطق مختلفة من إيران تتراوح ما بين 4.2 و4.6 درجة على مقياس ريختر.

وشهدت تايوان هزة أرضية بقوة 7.4 درجات على مقياس ريخيتر، وقال "بعد 3 أيام مما كان متوقعا.. يمكنك مشاهدة التحليل التفصيلي للهندسة المعينة التي سبقت هذا الزلزال الكبير وسبب توقع حدوث زلزال بقوة 7.5 تقريبا".