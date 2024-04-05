شاكوش وعمر كمال السبب| شاعر معروف يفجر مفاجأة عن اعتزاله الفن

كشف الشاعر الغنائي عنتر هلال، كواليس اعتزاله الفن بعد حفل استاد القاهرة، لافتا إلى أن الحفل ضم كوكبة من النجوم من بينهم تامر حسنى وديانا حداد ولكن الجمهور لم يتفاعل معهما وفوجئت بالفقرة الأخيرة بإعلان ظهور حسن شاكوش وعمر كمال وغنائهما أغنية بنت الجيران في ووجدت تفاعل الجمهور معهما بشكل هستيري فأدركت أن الوقت قد حان لي لإعلان اعتزالي وترك المجال لهؤلاء.

أضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عقد المقارنة بين تترات المسلسلات في الماضي والحاضر ظالمة لأن كل زمن له مفرداته وكواليسه المختلفة، وهناك العديد من التترات الحالية جيدة جدا والجمهور يرددها في الشارع، لافتا إلى أن زمن العندليب عبد الحليم حافظ غير الزمن الذي نحن فيه الآن.

تابع الشاعر الغنائي، عنتر هلال، مصر تعيش الآن أزهى عصور الدراما ولم تتحول إلى نحت أو تجارة والفن إذا لم يحقق مكسبا يصبح أعرجا لأن الفن يصنع للمتعة والاستثمار.