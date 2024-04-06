عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علامات ليلة القدر الصحيحة.. هذا سبب تسميتها بهذا الاسم

ليلة القدر
ليلة القدر

علامات ليلة القدر الصحيحة، هناك الكثير العلامات التي تدل على ليلة القدر المباركة، كما يوجد الكثير من الأدلة من القران والسنة التي تدل على ليلة القدر، وتعتبر ليلة القدر من الليالي التي لها فضل كبير وقدر عظيم عند المسلمين، ينتظر المسلمون في كافة ربوع الأرض ليلة القدر كل عام لما فيها ولها من بركات جليلة وفضائل كثيرة.

دعاء ليلة القدر.. احرص عليه في هذه الأوقات


سوف نتطلع إلى علامات ليلة القدر الصحيحة وكيف يعرف المسلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر الصحيحة، لأن جميع المسلمين يتحرون ميعاد هذه الليلة لما لها من فضل يجب اغتنامه فقد وردت في القران الكريم ليلة القدر وقد سميت أيضا سورة باسمها، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: (إنا أنزلنه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر)، فهذه الآية أكدت لجميع المسلمين أن ليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.


علامات ليلة القدر
وردت في السنة النبوية الشريفة الكثير من الأدلة التي تدل على فضل ليلة القدر، والتي أيضا تشير إلى علامات ليلة القدر، وكذلك مدى أهمية هذه الليلة ومدى أهمية استغلالها، فمن هذه الأحاديث ما يلي: 
-عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان).
-عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى).
-عن بن عمر رضي الله عنهما: (أن رجالًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر).
-عن بن عمر رضي الله عنهما قال: (رأي رجل أن ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها).
تتنزل الملائكة في ليلة القدر بأعداد كبيرة بعدد الحصى، والذي يدل على كثر عدد الملائكة الموجودين على الأرض، والتي تبقى موجودة حتى مطلع الفجر، وقد أجمع الكثير من علماء المسلمين أن موعد ليلة القدر يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وهذا يجعل الناس يحضرون ويستعدون كثيرًا لهذه الليلة متشوقين لحضورها، 


ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن ليلة القدر تأتي بمعنى الشرف، ولأن ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها أشرف شيء يملكه المسلمون والذي هو القرآن الكريم، كما توجد الكثير من العلامات التي تميز ليلة القدر وتوضحها وتبينها للمسلم، ولكن الكثير من المسلمين يجهل هذه العلامات ولا يعرفها.
تعبر علامات ليلة القدر أساسية ودالة على ليلة القدر بناءً على النصوص الدينية من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية، وهذه الأدلة تشير إلى مدى تميز ليلة القدر عن باقي الليالي، ومن علامات ليلة القدر انها ليلة فردية بمعنى أنها تأتي في يوم فردي من العشر الأواخر من شهر رمضان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر ومن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه وقد أريت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأبتني أسجد في ماء وطين).
من علامات ليلة القدر
من علامات ليلة القدر أنها ليلة ذات جو هادئ، ليلة ليست حارة وليست باردة وليست شديدة البرودة، فجوها معتدل، وهذا الوصف استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليلة القدر سمحة، طلقة، ولا حارة ولا بادرة)، ومن علامات ليلة القدر أيضا ليلة باردة وليست ساخنة، كما أنها ليلة ناصعة البياض، ليس بها أشعة حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: (هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأماراتها أم تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها).
من علامات ليلة القدر أيضا أنها ليلة لا تهب فيها الرياح، لا تسطع فيها النجوم، ولا الرياح، ولا السحاب، وورد ذلك في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليلة القدر ليلة بلجة، لا حارة ولا باردة، ولا يرمي فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها)، وليلة القدر أيضا من الليالي التي تملأ قلب المسلم طمأنينة وراحة ويجد المسلم في هذه الليلة صدره منشرح، لأنها من أكثر الليالي المباركة التي أنعم الله بها على عباده المسلمين.
تعددت الآراء في سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، فنجد الكثير من الأقاويل حول تسمية ليلة القدر، منها أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل قدر فيها أن ينزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل الأقدار في الإسلام، ومنها أيضا أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن لها أهمية كبيرة ومكانة عالية في الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، وسميت بليلة القدر تقديرًا للأعمال التي ترفع فيها إلى الله عز وجل، وأيضا تقديرًا إلى مدى أهمية هذه الليلة للمسلمين، وقيل في تسميتها أنها ليلة يقدر فيها أعمال المسلمين وأرزاقهم.
من الأحاديث النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علامات ليلة القدر والتي بيت ووضحت مدى فضل وأهمية هذه الليلة العظيمة، ووضحت كيف يعرف الناس موعد هذه الليلة، وما فضلها ودلائلها فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كم مضى من الشهر؟ فقلنا: اثنان وعشرون يومًا وبقي ثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بل مضى اثنان وعشرون يومًا وبقي سبع الشهر تسع وعشرون يومًا فالتمسوها الليلة).
وجاء أيضا في السنة النبوية عن علامات ليلة القدر وموعدها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله عليه وسلم من المسجد)، وورد أيضا: (دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يجرم خيرها إلا محروم).
كما أن هناك بعض العلامات الكاذبة التي يروجها بعض المضللين عن ليلة القدر، فهي علامات باطلة لا أساس لها من الصحة ولم تثبت صحة هذه العلامات لا فب الكتاب ولا السنة النبوية المطهرة، والتي منها أن ماء البحر تكون عذبًا، وأن الشجر يضع فروعه على الأرض، أو رؤية النور في المكان المظلم، أو أن تسلم الملائكة على أهل المساجد، أو عدم سماع نباح الكلاب، أو نهيق الحمير، وغيرها من العلامات الباطلة، فكل هذا خاطئ ليس على المسلم أن يغتر به ويجب عليه أن يحذر عنه.

علامات ليلة القدر ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

ترشيحاتنا

لو وحش بيكسب.. تعليق ناري من إبراهيم فايق على تأهل الأهلي بدوري أفريقيا

أخبار غير سارة لتجار الدولار بالسوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024

أخبار التكنولوجيا|سامسونج تستعد لإطلاق أرخص موبايل فلاجشيب في 2024.. وواتساب يتيح ميزة جبارة لمنع الاختراق

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 أبريل 2024

علامات ليلة القدر الصحيحة.. هذا سبب تسميتها بهذا الاسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة.. ابنة ماجد المصري تخطف أنظار المتابعين

باتمان وسكوبي دو.. شاهد معرض خاص لسيارات الجريمة في الأفلام

فستان لافت .. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بالأبيض الجريء.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة ناعمة

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ