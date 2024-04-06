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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية يختتم الدورة الرمضانية لكر ة القدم.. صور

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري

شهد النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية حفل ختام الدورة الرياضية الرمضانية  لعام 2024، والتي أقيمت على 3 ملاعب مختلفة واستمرت لمدة 3 أسابيع خلال  شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية وبحضور النائب محمد الرشيدي الأمين العام المساعد للحزب والمهندس أدهم الوليلي أمين الشباب والمهندس أمير أمين، أمين قسم العطارين.

وأشاد النائب مجدي الوليلي بالمشاركة الواسعة التي لاقتها الدورة الرمضانية ، حيث شارك في الدورة الرمضانية هذا العام 15 أكاديمية رياضية على مستوى أقسام ودوائر المحافظة، بمشاركة 40 فريق لكرة القدم بأعمار سنية مختلفة وكل فريق شارك فيه 15 لاعب ليصل إجمالي المشاركين 600 لاعب، مثمنا الروح الرياضية التي تحلت بها جميع الفرق المشاركة وكذلك الجهود المبذولة لإخراج الفعالية بهذا الشكل اللائق والمتميز.

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وأضاف النائب محمد الرشيدي  أن هذه الفعالية تأتي في إطار التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر، والاهتمام بالاستثمار في القوى البشرية وطاقات الشباب في مسار متوازي مع استراتيجية الدولة لـ "بناء الإنسان المصري والاهتمام بالشباب وتمكينهم" في الجمهورية الجديدة" وفقا لتوجيهات القيادة السياسيه.

ومن جانبه أشار المهندس أدهم الوليلي أمين الشباب الي اهتمام أمانة الشباب بالرياضة بشكل عام لما لها من آثار إيجابية على الصحة العقلية والنفسية للشباب، والحرص على إقامة مثل هذة الفعاليات الرياضية لخلق روح تنافسية بين الفرق المشاركة مؤكدا أن ممارسة الرياضة والمشاركة في مثل هذه الأنشطة الرياضية تنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي وتزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الفوز والإنجازات بأستمرار .

واختتمت الدورة الرمضانية بعزف السلام الجمهوري، وأعقب ذلك تكريم النائب مجدي الوليلي  وإهداء درع الدورة له تقديرا لمجهوداته ورعايته للمسابقة الرمضانية، وكذلك تكريم المهندس أدهم الوليلي  والمهندس أمير أمين تقديرا لدورهما في الإشراف العام على الدورة وخروجها بهذا الشكل المشرف، وكذلك تكريم الفرق الفائزة بالميداليات والكؤوس ومنح شهادات تقدير للحكام والإداريين والمنظمين.

وفي نهاية الحفل تقدمت الأمانة العامة للحزب بالاسكندرية  بتقديم الشكر والتقدير لكل من اللواء محمد بدر المدير التنفيذي والدكتور معتز زين الدين المشرف والمدير المسئول عن النوادي التي أقيمت عليها الدورة و تم الاتفاق علي ابرام بروتوكول تعاون خلال الفترة القادمة وتكوين فرق رياضية بأعمار سنية مختلفة لكل قسم من أقسام المحافظة لعمل دورة سنوية و يتم اختيار منهم افضل اللاعبين و تكوين منتخب لمحافظة الإسكندرية  للمشاركة والمنافسة على مستوى الجمهورية.

الاسكندرية الشعب الجمهوري الدورة الرمضانية مجدي الوليلي محمد الرشيدي

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