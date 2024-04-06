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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تعرف موعد عيد الفطر 2024؟ معهد البحوث الفلكية يكشف التفاصيل

صدى البلد

شارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، منشورا على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" عن موعد عيد الفطر المبارك.

وقال المعهدالقومي للبحوث الفلكية إن "هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ، الموافق 8 أبريل 2024".

الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس

وتابع:"ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين (10 - 11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين ( 2 - 20 دقيقة).

وبالتالي يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ، وتكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 عيد الفطر المبارك.

ووجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024  في محافظات مصر ومدنها وفق الحسابات الفلكية كالآتي:

القاهرة 5:59

الإسكندرية 6:02

الجيزة 5:58

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

السلوم 6:21

نويبع 5:45

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