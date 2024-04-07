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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من هو حسن بلام الذي لا تعجبه كوميديا عادل إمام

حسن البلام
حسن البلام

تسبب حسن البلام في حالة كبيرة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، عقب ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بيج تايم بودكاست".

ونكشف في الفيديو التالي أزمة الممثل الكويتي حسن البلام، ولماذا صرح ضد الزعيم عادل امام ومن هو الممثل الكوميدي المفضل له، وعن وجهت نظره التي تختلف عن المشاهد العادي.

من هو حسن البلام؟

اسمه حسن إبراهيم محسن البلام ومن مواليد 22 ديسمبر/كانون الأول 1974، وأحب التمثيل منذ الصغر، وعندما اقتحم مرحلة الشباب التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية من أجل تدشين موهبته الفطرية بالدراسة.

بعد التخرج بدأ حسن البلام في البحث عن فرصة كي يعبر من خلالها للجمهور، وبالفعل أسندت له في بداية مشواره الفني مجموعة من الأدوار محدودة المساحة، بذكاء شديد نجاح في استثمارها.

بمرور الأيام لمع اسم حسن البلام، بصفته فنانا كوميديا خليجيا خفيف الظل، وعابرا للقلوب، الأمر الذي شجعه على تكوين فرقة مسرحية أطلق عليها اسم "قروب البلام" وتميزت أعماله بالاعتماد على كوميديا الموقف.

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