شوبير يكشف مستجدات حالة حسين الشحات بعد الإصابة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول حالة لاعب الأهلي حسين الشحات بعد إصابته بشرخ في عظام الوجه.

وقال خلال برنامجه على شاشة أون سبورت: "بدأ يتكلم بشكل أحسن.. والأشعة أثبتت وجود شرخ في عظام الوجه".

أثبتت الفحوصات إصابة حسين الشحات نجم النادى الأهلى بشرخ فى عضمة العين بعد تعرضه للإصابة في الوقت بدل الضائع من عمر مباراة سيمبا .

وتقرر نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا ، بسبب تعرضه للإصابة في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.