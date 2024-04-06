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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون مع شركة عالمية في تصنيع أجهزة الاتصال

وزير الإنتاج الحربى
وزير الإنتاج الحربى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير اللإنتاج الحربى، ممثلى مجموعة شركة تاليس الفرنسية العالمية لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

استهل الوزير " محمد صلاح " اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الفرنسية وبكافة الحضور، موضحا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات ومنها التعاون بين شركة بنها للصناعات الالكترونية (م/ 144 الحربى ) وشركة تاليس في مجال إنتاج اجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي والعمل على نقل خبرات الشركة العالمية في هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسى بالعمل دائما على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع على المستويين ( العسكرى / المدنى ) داخل جمهورية مصر العربية.

من جانبهم اشار ممثلو شركة تاليس الفرنسية إلى حرص شركتهم على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة، مؤكدين على اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة في العديد من المجالات العسكرية والمدنية والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة بالدول الأفريقية في اختراق اسواق أفريقيا، خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية جرت في الفترة الأخيرة والتي تعتبر عنصر جذب مهم للمستثمرين من كل دول العالم.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

الانتاج الحربى تاليس العالمية إفريقيا أسواق أفريقيا المجالات العسكرية

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