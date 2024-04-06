النائب محمد أبوالعينين يشارك في تشييع جنازة الراحل أحمد فتحي سرور| صور

حرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ونجله طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، على حضور جنازة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد حسن الشربتلي في التجمع.

موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

وكان طارق نجل الراحل فتحي سرور قد كتب على صفحته على الفيس بوك الدكتور طارق سرور عن مكان وموعد الجنازة قائلا:" الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس".

وقال طارق سرور: "اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.

رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء .

وداعاً أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.

اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.

اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً…. لين القلب، متسامح.

اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد.

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